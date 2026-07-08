Трамп отказался от дедлайнов по Украине

Трамп отказался устанавливать дедлайн для урегулирования украинского конфликта

Вашингтон не устанавливает крайних сроков для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, трансляция ведется на YouTube-канале офиса украинского лидера.

«У меня нет крайних сроков. Нельзя установить крайний срок. Слишком много всего происходит. Но я думаю, что сделка будет», — сказал он.

Кроме того, Трамп выразил уверенность, что в случае достижения сторонами мирного соглашения возобновления боевых действий не произойдет.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский могут скоро встретиться. Он также анонсировал телефонный разговор с российским лидером и подчеркнул, что с удовольствием приедет в Москву на личную встречу.

