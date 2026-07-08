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16:43, 8 июля 2026Мир

Трамп отказался от дедлайнов по Украине

Трамп отказался устанавливать дедлайн для урегулирования украинского конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вашингтон не устанавливает крайних сроков для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, трансляция ведется на YouTube-канале офиса украинского лидера.

«У меня нет крайних сроков. Нельзя установить крайний срок. Слишком много всего происходит. Но я думаю, что сделка будет», — сказал он.

Кроме того, Трамп выразил уверенность, что в случае достижения сторонами мирного соглашения возобновления боевых действий не произойдет.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский могут скоро встретиться. Он также анонсировал телефонный разговор с российским лидером и подчеркнул, что с удовольствием приедет в Москву на личную встречу.

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