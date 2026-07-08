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21:22, 8 июля 2026Мир

Специалист по языку тела заметила одну деталь в поведении Зеленского на встрече с Трампом

Специалист по языку тела Браун: Зеленский выглядел напуганным на встрече с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Владимир Зеленский выглядел напуганным во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкаре. На это в разговоре с РИА Новости указала американский эксперт по языку жестов Трейси Браун.

Она обратила внимание, что украинский политик постоянно ерзал, в то время как Трамп сидел неподвижно. По словам эксперта, это говорит о том, что Зеленский на переговорах занимал слабую позицию, а американский лидер — доминирующую.

«Человек, который делает меньше движений, более уверен в себе и контролирует ситуацию. (...) В выражении его (Зеленского — прим. «Ленты.ру») бровей читается страх. У Трампа этого нет», — отметила она.

Ранее Трамп пошутил над Зеленским, отметив, что тот чаще говорит о финансовой помощи для Киева, чем о завершении конфликта.

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