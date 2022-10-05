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Генсек НАТО обсудил поддержку Украины с Зеленским

Генсек НАТО Столтенберг пообещал президенту Украины Зеленскому усилить поддержку Киева

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил дальнейшую помощь Киеву с президентом Украины Владимиром Зеленским. Генсек рассказал о беседе в Twitter.

«Поговорил с президентом Зеленским… НАТО будет поддерживать и усиливать поддержку Украины столько, сколько потребуется», — пообещал он.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак перечислил страны, которые поддерживают заявку Киева на вступление в НАТО. По его словам, среди этих стран Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Эстония, Латвия, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

30 сентября Зеленский заявил, что страна подает заявку на ускоренное вступление в НАТО.

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Анастасия Заикина
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