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01:12, 15 июля 2026Мир

Украину предупредили о проблеме с производством ракет для Patriot

Аналитик Кавана: Украина не сможет производить ракеты для Patriot во время боевых действий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Украина не сможет производить ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot до окончания боевых действий. Об этом заявила директор по военному анализу исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в разговоре с РИА Новости.

Она пояснила, что для запуска производства необходимо построить новые предприятия и обеспечить их защиту. При этом, как отметила аналитик, чтобы производить ракеты, потребуется крупные инвестиции, однако компании вряд ли согласятся на это из-за угрозы ударов.

«Любой такой объект станет одной из главных целей в продолжающемся конфликте. Этот риск сделает практически невозможным запуск необходимого производства, пока продолжаются военные действия», — заключила она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставит Украине лицензию на производство зенитно-ракетного комплекса Patriot. Он уточнял, что речь идет не о поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и права на их производство.

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