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01:40, 15 июля 2026Интернет и СМИ

В Британии высказались о ссоре Зеленского с главным союзником Украины

Unherd: Зеленский загнал себя в тупик, поссорившись с Польшей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stefano Costantino / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в тупик в отношениях с Польшей, которая является главным союзником Киева в Европейском союзе (ЕС). Об этом пишет британское издание UnHerd.

По его мнению, это побудило украинского лидера пересмотреть свою стратегию и начать перестановки в правительстве. «Тем не менее, "новый фундамент", который, по словам Зеленского, необходим для отношений с Польшей и Венгрией, отражает и растущую обеспокоенность по поводу отношений с ЕС», — говорится в статье.

12 июля Зеленский объявил о снятии с должности действующего премьер-министра страны Юлии Свириденко. Он анонсировал и другие изменения в правительстве, а также объявил о смене политической стратегии.

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