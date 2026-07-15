Unherd: Зеленский загнал себя в тупик, поссорившись с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в тупик в отношениях с Польшей, которая является главным союзником Киева в Европейском союзе (ЕС). Об этом пишет британское издание UnHerd.

По его мнению, это побудило украинского лидера пересмотреть свою стратегию и начать перестановки в правительстве. «Тем не менее, "новый фундамент", который, по словам Зеленского, необходим для отношений с Польшей и Венгрией, отражает и растущую обеспокоенность по поводу отношений с ЕС», — говорится в статье.

12 июля Зеленский объявил о снятии с должности действующего премьер-министра страны Юлии Свириденко. Он анонсировал и другие изменения в правительстве, а также объявил о смене политической стратегии.