Трех россиян обвинили в киберпреступлениях против США

Прокуратура в США обвинила трех россиян в киберпреступлениях против страны

Прокурорские органы в США предъявили обвинение в цифровых преступлениях трем гражданам России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что россияне могут быть причастны к вредоносной киберактивности против критической инфраструктуры Соединенных Штатов. В перечень обвиняемых вошли три жителя Санкт-Петербурга, а также компании Media Land и ML.Cloud, пишет издание.

Прокуратура вменяет им сговор с целью совершения мошенничества с использованием средств электронной связи и пособничество компьютерному мошенничеству, а также сговор с целью отмывания денег. Между тем, госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов, а также о возможном переселении, тому, кто поделится значимыми данными о предполагаемых сообщниках россиян, а также о связанных с ними иностранных правительствах.

Кроме того, денежное поощрение пообещали за информацию, которая может касаться их вредоносной киберактивности.

В прошлом году газета The Guardian писала, что США и Европа ликвидировали крупную «российскую киберпреступную сеть». Европейские следователи выдали ордера на арест 20 подозреваемых.