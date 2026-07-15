Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:16, 15 июля 2026Мир

Трех россиян обвинили в киберпреступлениях против США

Прокуратура в США обвинила трех россиян в киберпреступлениях против страны
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Al Drago / Reuters

Прокурорские органы в США предъявили обвинение в цифровых преступлениях трем гражданам России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что россияне могут быть причастны к вредоносной киберактивности против критической инфраструктуры Соединенных Штатов. В перечень обвиняемых вошли три жителя Санкт-Петербурга, а также компании Media Land и ML.Cloud, пишет издание.

Прокуратура вменяет им сговор с целью совершения мошенничества с использованием средств электронной связи и пособничество компьютерному мошенничеству, а также сговор с целью отмывания денег. Между тем, госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов, а также о возможном переселении, тому, кто поделится значимыми данными о предполагаемых сообщниках россиян, а также о связанных с ними иностранных правительствах.

Кроме того, денежное поощрение пообещали за информацию, которая может касаться их вредоносной киберактивности.

В прошлом году газета The Guardian писала, что США и Европа ликвидировали крупную «российскую киберпреступную сеть». Европейские следователи выдали ордера на арест 20 подозреваемых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Угроза реальна». Зачем США снова бомбят Иран и почему Трамп опасается, что его могут устранить?
    Трех россиян обвинили в киберпреступлениях против США
    Украину предупредили о проблеме с производством ракет для Patriot
    Иран ударил по американской базе в Иордании
    Раскрыт порядок действий в случае измены партнера
    Кара Делевинь назвала съемку без трусов для Playboy бунтарством
    В США оценили потери бизнеса из-за санкций против России
    Россиянам напомнили о сроках уплаты одного налога
    В нескольких регионах России сообщили об улучшении ситуации с бензином
    США снизят пошлины для пяти крупнейших покупателей российской нефти
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok