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07:18, 24 мая 2025Интернет и СМИ

В США и Европе заявили о ликвидации «российской киберпреступной сети»

Guardian: США и Европа ликвидировали крупную российскую киберпреступную сеть
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Спецслужбы США и Европы сообщили о завершении операции по ликвидации крупной «российской киберпреступной сети». Об этом сообщает газета The Guardian.

В расследовании приняли участие представители США, Германии, Великобритании, Франции, Канады, Дании и Нидерландов. Европейские следователи выдали ордера на арест 20 подозреваемых, из которых большая часть проживает в России. США выдвинули 16 обвинений.

Утверждается, что хакеры распространяли вредоносные программы под контролем «базирующейся в России организации». Данные, украденные из 300 тысяч компьютеров по всему миру, также хранятся в РФ, отмечает газета.

Прежде Россию обвинили в попытке взломать камеры наблюдения на военных объектах в европейских странах. По версии британских спецслужб, подразделение ГРУ попыталось взломать камеры наблюдения на железнодорожных станциях, переездах и вблизи военных объектов в Румынии, Польше, Венгрии и Словакии, чтобы отследить поступающую на Украину военную помощь.

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