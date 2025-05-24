В США и Европе заявили о ликвидации «российской киберпреступной сети»

Guardian: США и Европа ликвидировали крупную российскую киберпреступную сеть

Спецслужбы США и Европы сообщили о завершении операции по ликвидации крупной «российской киберпреступной сети». Об этом сообщает газета The Guardian.

В расследовании приняли участие представители США, Германии, Великобритании, Франции, Канады, Дании и Нидерландов. Европейские следователи выдали ордера на арест 20 подозреваемых, из которых большая часть проживает в России. США выдвинули 16 обвинений.

Утверждается, что хакеры распространяли вредоносные программы под контролем «базирующейся в России организации». Данные, украденные из 300 тысяч компьютеров по всему миру, также хранятся в РФ, отмечает газета.

Прежде Россию обвинили в попытке взломать камеры наблюдения на военных объектах в европейских странах. По версии британских спецслужб, подразделение ГРУ попыталось взломать камеры наблюдения на железнодорожных станциях, переездах и вблизи военных объектов в Румынии, Польше, Венгрии и Словакии, чтобы отследить поступающую на Украину военную помощь.