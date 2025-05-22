Россию обвинили во взломе камер наблюдения на военных объектах в Европе

Guardian: РФ обвинили во взломе камер наблюдения на военных объектах в Европе

Россию обвинили в попытке взломать камеры наблюдения на военных объектах в европейских странах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на британскую разведку.

По версии британских спецслужб, подразделение Главного разведывательного управления (ГРУ) России попыталось взломать камеры наблюдения на железнодорожных станциях, переездах и вблизи военных объектов в Румынии, Польше, Венгрии и Словакии, чтобы отследить поступающую на Украину военную помощь.

Уточняется, что ГРУ получило изображения с 10 тысяч камер. Кроме того, говорится в материале The Guardian, российские хакеры попытались получить и другую конфиденциальную информацию, разослав фишинговые письма.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из группировки Killnet раскрыли, где располагается бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), по интимным фотографиям возлюбленной одного из солдат. Уточнялось, что пара обменивалась эротическими фотографиями в приложении, зараженном вирусом.