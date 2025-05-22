Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:55, 22 мая 2025Интернет и СМИ

Россию обвинили во взломе камер наблюдения на военных объектах в Европе

Guardian: РФ обвинили во взломе камер наблюдения на военных объектах в Европе
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PitukTV / Shutterstock / Fotodom  

Россию обвинили в попытке взломать камеры наблюдения на военных объектах в европейских странах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на британскую разведку.

По версии британских спецслужб, подразделение Главного разведывательного управления (ГРУ) России попыталось взломать камеры наблюдения на железнодорожных станциях, переездах и вблизи военных объектов в Румынии, Польше, Венгрии и Словакии, чтобы отследить поступающую на Украину военную помощь.

Уточняется, что ГРУ получило изображения с 10 тысяч камер. Кроме того, говорится в материале The Guardian, российские хакеры попытались получить и другую конфиденциальную информацию, разослав фишинговые письма.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из группировки Killnet раскрыли, где располагается бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), по интимным фотографиям возлюбленной одного из солдат. Уточнялось, что пара обменивалась эротическими фотографиями в приложении, зараженном вирусом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался против «безусловного» прекращения огня на Украине. Он заявил, что и Путин якобы не намерен завершать конфликт

    Россиянам раскрыли законный способ взять семейную ипотеку несколько раз

    Еще пятерых украинских военных осудили за преступления против жителей Курской области

    Российская компания за три года нарастила производство до 25 раз

    Украинскому военному министру возведут памятник

    Захарова предложила обвинить инопланетян

    Оправдавшего допинг редкими мутациями Устюгова окончательно лишили медалей

    Путин наградил Лаврова орденом

    Фермер нашел на своем участке 150 тонн золота

    В Москве собака решила заглянуть к бобрам и застряла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости