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18:36, 20 мая 2025Бывший СССР

Российские хакеры раскрыли расположение бригады ВСУ по интимным фото

Хакеры раскрыли координаты бригады ВСУ благодаря фото любовницы одного из бойцов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Российские хакеры из объединения Killnet раскрыли координаты расположения 148-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря интимным фото любовницы одного из бойцов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как отметили авторы канала, хакеры создали приложение, в которое поместили вирус, после чего подстроили его скачивание подругой военнослужащего. Они добавили, что пара обменивалась интимными фотографиями, а в один из дней девушка приехала в расположение к возлюбленному, раскрыв его координаты.

Кроме того, девушка подключала телефон к компьютеру военного, из-за чего российские хакеры получили доступ ко всем ПК в локальной сети. В частности, в их доступе оказалась техника командира бригады, на котором хранилась информация о вооружении и складах украинских войск.

Ранее стало известно, что благодаря действиям Killnet ВСУ лишились возможности следить за беспилотниками Российской армии на линии боевого соприкосновения. Отмечается, что они нашли и передали Вооруженным силам России данные о семи радиолокационных станциях в зоне боевых действий.

Вот это да!
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