Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:45, 10 мая 2025Бывший СССР

ВСУ потеряли возможность следить за российскими беспилотниками

Mash: ВСУ потеряли возможность следить за российскими беспилотниками
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли возможность следить за беспилотниками Российской армии на линии боевого соприкосновения. Об этом заявили в Telegram-канале Mash.

В материале сообщили, что хакеры группы KillNet достали и передали бойцам Вооруженных сил (ВС) России геолокационные данные станций западной системы слежения Airfaince. Они растянулись от Сумской до Одесской областей в зоне боевых действий.

«Станций больше нет», — подчеркнули авторы канала. Было отмечено, что российские бойцы уничтожили семь радиолокационных станций наземной разведки (РЛС). При этом стоимость одной единицы техники достигает 230 тысяч евро.

Ранее стало известно о массовой сдаче в плен ВСУ во время перемирия. Бойцы украинской армии все чаще добровольно складывают оружие перед ВС России, чтобы сохранить жизнь.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белоруссии пообещали «разбить хлебало» российскому журналисту за ложь о Лукашенко. Что он сказал и за что извинялся?

    Москвичам пообещали снег

    Макрон высказался о прекращении поставок оружия Киеву во время перемирия

    ВСУ потеряли возможность следить за российскими беспилотниками

    Командир ЧВК «Вагнер» рассказал о равнении на воевавших предков

    В МИД России посоветовали США привести в сознание Киев

    Быков высказался о чемпионате мира-2025 по хоккею без россиян

    В российском городе владелица салона красоты замучила жильцов дома

    Взбунтовавшиеся в немецкой судебно-психиатрической клинике сдались полиции

    В Кремле ответили на вопрос о согласии на 30-дневное перемирие на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости