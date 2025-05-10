Mash: ВСУ потеряли возможность следить за российскими беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли возможность следить за беспилотниками Российской армии на линии боевого соприкосновения. Об этом заявили в Telegram-канале Mash.

В материале сообщили, что хакеры группы KillNet достали и передали бойцам Вооруженных сил (ВС) России геолокационные данные станций западной системы слежения Airfaince. Они растянулись от Сумской до Одесской областей в зоне боевых действий.

«Станций больше нет», — подчеркнули авторы канала. Было отмечено, что российские бойцы уничтожили семь радиолокационных станций наземной разведки (РЛС). При этом стоимость одной единицы техники достигает 230 тысяч евро.

Ранее стало известно о массовой сдаче в плен ВСУ во время перемирия. Бойцы украинской армии все чаще добровольно складывают оружие перед ВС России, чтобы сохранить жизнь.