Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:27, 10 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о массовой сдаче в плен ВСУ во время перемирия

Военэксперт Рожин: ВСУ стали сдаваться в плен во время перемирия
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

На запорожском направлении бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали массово сдаваться в плен, пользуясь перемирием. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что за последние сутки четверо украинских военных приблизились к границе с российским регионом, жестами привлекая внимание бойцов армии России. Они были безоружны и демонстративно легли на землю, сдаваясь. После проверки все четверо пленных отправили в окопы, им сохранили жизни.

Рожин отметил, что в последнее время все больше украинских солдат выбирают мирно сложить оружие. Он сделал акцент на том, что Россия не причиняет вреда тем, кто согласен на мир.

Ранее стало известно о тысячных потерях ВСУ в боях за один город. По словам президента Украины Владимира Зеленского, наиболее тяжелая обстановка наблюдается в боях за Красноармейск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белоруссии пообещали «разбить хлебало» российскому журналисту за ложь о Лукашенко. Что он сказал и за что извинялся?

    В Китае заявили о готовности России к переговорам с Украиной

    Украинские активисты попытались сорвать «Бессмертный полк» в Европе

    Мерц понадеялся на разговор с Путиным

    Стало известно о массовой сдаче в плен ВСУ во время перемирия

    В Кремле рассказали об ответе Киева на предложение о переговорах

    Белоусов провел переговоры с главой военного ведомства Мали

    Турция заявила о готовности контролировать перемирие между Россией и Украиной

    Правила оказания медпомощи иностранцам в России утвердили

    Раскрыты особенности замеченной британским флотом у берегов Франции российской подлодки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости