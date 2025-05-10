Стало известно о массовой сдаче в плен ВСУ во время перемирия

Военэксперт Рожин: ВСУ стали сдаваться в плен во время перемирия

На запорожском направлении бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали массово сдаваться в плен, пользуясь перемирием. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что за последние сутки четверо украинских военных приблизились к границе с российским регионом, жестами привлекая внимание бойцов армии России. Они были безоружны и демонстративно легли на землю, сдаваясь. После проверки все четверо пленных отправили в окопы, им сохранили жизни.

Рожин отметил, что в последнее время все больше украинских солдат выбирают мирно сложить оружие. Он сделал акцент на том, что Россия не причиняет вреда тем, кто согласен на мир.

Ранее стало известно о тысячных потерях ВСУ в боях за один город. По словам президента Украины Владимира Зеленского, наиболее тяжелая обстановка наблюдается в боях за Красноармейск.