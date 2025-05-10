Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:09, 10 мая 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о тысячных потерях ВСУ в боях за один город

Зеленский: Украина потеряла тысячи военных в боях за Красноармейск в ДНР
Андрей Шеньшаков

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Владимир Зеленский признал, что в процессе боев за Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли несколько тысяч солдат. Его заявление транслировал в прямом эфире правительственный украинский телеканал «Рада».

Во время совместной пресс-конференции с европейскими лидерами, прибывшими в Киев на переговоры о прекращении огня, Зеленский прокомментировал идею создания 30-километровой буферной зоны на границе Украины с Россией.

«Спросите, что думают о демилитаризованной зоне в Покровске (украинское название Красноармейска). Тысячи людей погибли, чтобы сохранить Покровск. Тысячи!» — заявил он.

Известно, что Красноармейск — важный пункт материально-технического снабжения украинских военных на территории ДНР.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский прокомментировал предложение США о создании буферной зоны. По его словам, идея Кита Келлога «неживая».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «НАТО отреагировала немедленно». Британский флот перехватил российскую подлодку у берегов Франции. Что об этом известно?

    Макрон высказался о продлении 30-дневного перемирия на Украине

    Путин на переговорах процитировал строчку из песни про Красную Армию

    Зеленский заявил о тысячных потерях ВСУ в боях за один город

    Бывший баскетболист российских клубов умер в 38 лет

    Беженцев с Украины обяжут перерегистрировать авто в Польше

    В Госдуме оценили рукопожатие украинской теннисистки с бывшей россиянкой

    В Роспотребнадзоре рассказали об открытии пляжей в Анапе

    Премьер Польши раскрыл условие для усиления санкций против России

    В Европе раскрыли вклад США в трибунал против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости