Зеленский резко отреагировал на идею США о буферной зоне на Украине

Зеленский назвал идею Келлога о создании буферной зоны по линии фронта неживой

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике идею спецпредставителя американского лидера Дональда Трампа генерала Кита Келлога о создании буферной зоны по линии фронта на границе России и Украины. Его цитирует Telegram-канал «Политика Страны».

По словам Зеленского, идея демилитаризованной зоны на 15 километров вглубь обоих государств нежизнеспособная сразу по ряду причин.

«Даже если говорить о 15 километрах, что будем делать с Херсоном? Получается, у всех будет вроде бы мир, а у Херсона, Харькова и Сум будет продолжаться война. Идея на сегодняшний день неживая», — сказал он.

Ранее стало известно, что Зеленский заявил о готовности Украины к 30-дневному прекращению огня. По его мнению, это будет реальным показателем движения к миру.