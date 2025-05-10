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17:11, 10 мая 2025Бывший СССР

Зеленский резко отреагировал на идею США о буферной зоне на Украине

Зеленский назвал идею Келлога о создании буферной зоны по линии фронта неживой
Андрей Шеньшаков

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике идею спецпредставителя американского лидера Дональда Трампа генерала Кита Келлога о создании буферной зоны по линии фронта на границе России и Украины. Его цитирует Telegram-канал «Политика Страны».

По словам Зеленского, идея демилитаризованной зоны на 15 километров вглубь обоих государств нежизнеспособная сразу по ряду причин.

«Даже если говорить о 15 километрах, что будем делать с Херсоном? Получается, у всех будет вроде бы мир, а у Херсона, Харькова и Сум будет продолжаться война. Идея на сегодняшний день неживая», — сказал он.

Ранее стало известно, что Зеленский заявил о готовности Украины к 30-дневному прекращению огня. По его мнению, это будет реальным показателем движения к миру.

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