В Турции дали Украине совет по переговорам с Россией

Мумлу: Украина потеряет остатки суверенитета, если не начнет переговоры с Россией

Украине следует немедленно начать переговоры с Россией, иначе она рискует окончательно утратить суверенитет. Об этом заявил турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу в разговоре с РИА Новости.

Он указал, что дальнейшее продолжение конфликта будет усиливать зависимость Киева от партнеров и ухудшать его переговорные позиции. По мнению эксперта, Украина сможет избежать дальнейших потерь и сохранить возможность самостоятельно принимать решения, касающиеся будущего страны, только если вступит в прямой диалог с Россией.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит переговоры с лидерами западных стран, чтобы придать новый импульс переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Анкара продолжает контактировать со всеми заинтересованными сторонами и выступает за возвращение Москвы и Киева к прямому переговорному процессу.