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04:07, 13 июля 2026Мир

Эрдоган захотел придать новый импульс переговорам по Украине

Эрдоган ведет переговоры с Западом, чтобы придать новый импульс переговорам по Украине
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит переговоры с лидерами западных стран, чтобы придать новый импульс переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

«Восстановление переговорного процесса остается приоритетным вопросом для турецкого лидера», — отметил спикер агентства.

Анкара продолжает контактировать со всеми заинтересованными сторонами и выступает за возвращение Москвы и Киева к прямому переговорному процессу.

До этого глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Хакан Фидан призвал Украину поддержать достигнутые в Анкоридже договоренности по урегулированию конфликта, отметив, что Россия их придерживается.

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