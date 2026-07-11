Турция призвала Украину поддержать договоренности Анкориджа

Глава МИД Турции Фидан призвал Украину поддержать договоренности, достигнутые в Анкоридже

Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Украину поддержать достигнутые в Анкоридже договоренности по урегулированию конфликта. Об этом он заявил в ходе интервью для издания National.

«[Россия] придерживается достигнутых договоренностей. Но для танго нужны двое», — заявил дипломат.

В ходе беседы он также высказал озабоченность ростом ударов по коммерческим судам в Черном море и отметил опасность эскалации конфликта.

Ранее Фидан заявил, что по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ближайшее время планирует посетить Украину, где намерен обсудить возможные пути мирного урегулирования конфликта. Дипломат отметил, что ранее провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и другими российскими представителями, в ходе которых обсуждались основные вопросы, связанные с украинским кризисом.