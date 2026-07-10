Глава МИД Турции отправится на Украину

Milliyet: Глава МИД Турции Фидан заявил о намерении в ближайшее время посетить Украину

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ближайшее время планирует посетить Украину, где намерен обсудить возможные пути мирного урегулирования конфликта, пишет газета Milliyet.

«Я в скором времени поеду на Украину и проведу аналогичное обсуждение с нашими украинскими коллегами», — заявил министр.

Фидан сообщил, что ранее провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и другими российскими представителями, в ходе которых обсуждались основные вопросы, связанные с украинским кризисом.

По его словам, после саммита НАТО, встреч с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом Реджеп Тайип Эрдоган поручил продолжить усилия, направленные на поиск путей урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на встрече в Анкаре обсудили ситуацию на Украине и вопросы координации дальнейших шагов.