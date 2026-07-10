Эрдоган и Трамп решили скоординировать шаги по Украине

Глава МИД Турции Фидан: Эрдоган и Трамп обсудили синхронизацию шагов по Украине

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на встрече в Анкаре обсудили ситуацию на Украине и вопросы координации дальнейших шагов. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в эфире телеканала TRT Haber.

По словам министра, украинская тематика стала одной из ключевых на переговорах лидеров двух стран. Фидан не привел дополнительных подробностей состоявшихся дискуссий.

Ранее Эрдоган в ходе саммита НАТО в Анкаре предложил России и Украине организовать переговоры в Турции. Он подчеркнул, что Турция всегда выступала за дипломатическое урегулирование конфликта.

До этого Эрдоган подчеркивал, что Турция поддерживает подход американского лидера Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине и готова участвовать в дипломатических усилиях.