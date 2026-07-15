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01:26, 15 июля 2026Мир

Трамп назвал условие для прекращения ударов по Ирану

Трамп заявил, что удары по Ирану продолжатся до его слов «довольно»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался об американских ударах по Ирану. Его слова приводит Fox News.

Трамп назвал условие для прекращения ударов по Ирану и заявил, что они продолжатся, пока он не решит обратное. «Они [атаки] будут продолжаться, пока я не скажу "довольно"», — заверил он.

Ранее США объявили о новых ударах по Ирану. Отмечается, что американские силы готовятся возобновить военно-морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов в ближайшее время.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по двум военным объектам США. Атаке подверглись американские авиабазы Шейх-Иса в Бахрейне и Али ас-Салем в Кувейте.

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