Трамп заявил, что удары по Ирану продолжатся до его слов «довольно»

Президент США Дональд Трамп высказался об американских ударах по Ирану. Его слова приводит Fox News.

Трамп назвал условие для прекращения ударов по Ирану и заявил, что они продолжатся, пока он не решит обратное. «Они [атаки] будут продолжаться, пока я не скажу "довольно"», — заверил он.

Ранее США объявили о новых ударах по Ирану. Отмечается, что американские силы готовятся возобновить военно-морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов в ближайшее время.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по двум военным объектам США. Атаке подверглись американские авиабазы Шейх-Иса в Бахрейне и Али ас-Салем в Кувейте.