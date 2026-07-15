Иран пригрозил США войной «до окончательной победы»

IRNA: Армия Ирана будет атаковать базы США до окончательной победы

Армия Ирана будет наносить удары по военным базам США на Ближнем Востоке «до окончательной победы». Об этом указано в заявлении иранской армии, передает агентство IRNA.

Утверждается, что с момента нарушения перемирия Иран шесть раз атаковал беспилотниками американские военные базы в регионе. «Эти операции будут продолжаться до окончательной победы», — говорится в сообщении.

Ранее силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары дронами по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Армия Ирана поразила место дислокации истребителей F-18, жилой комплекс и ангар с военной техникой.

До этого США объявили о новых ударах по Ирану. Отмечается, что американские силы готовятся возобновить военно-морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов в ближайшее время.