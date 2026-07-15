Иран ударил по американской базе в Иордании

Mehr: Армия Ирана ударила дронами по авиабазе США Аль-Азрак в Иордании

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанесли удары дронами по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Об этом заявило агентство Mehr.

По информации издания, армия Ирана поразила место дислокации истребителей F-18, жилой комплекс и ангар с военной техникой Вооруженных сил (ВС) США. Другие детали неизвестны.

Ранее замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади объявил о конце мирного договора с США. «В таких условиях Иран не чувствует никаких обязательств, поскольку, посмотрите, уже нет никакого меморандума, о котором можно было бы говорить», — подчеркнул он.

До этого США объявили о новых ударах по Ирану. Отмечается, что американские силы готовятся возобновить военно-морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов в ближайшее время.