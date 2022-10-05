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Киев назвал поддерживающие вступление Украины в НАТО страны

Глава офиса Зеленского Ермак: вступление Украины в НАТО поддерживают 11 стран альянса

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Заявку на вступление Украины в НАТО поддерживают 11 стран альянса, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, его слова приводит РИА Новости.

«Мы начинаем процесс вступления Украины в НАТО и доведем его до конца. Наша официальная заявка уже в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Нас публично поддержало 11 стран, среди которых Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Эстония, Латвия, Хорватия, Черногория, Северная Македония», — сказал Ермак.

30 сентября Зеленский сообщил, что страна подает заявку на ускоренное вступление в НАТО. Спустя четыре дня в Киеве заявили, что в НАТО заявку получили, однако еще не рассматривали на заседании членов альянса.

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Василий Мека
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