Киев назвал поддерживающие вступление Украины в НАТО страны

Глава офиса Зеленского Ермак: вступление Украины в НАТО поддерживают 11 стран альянса

Заявку на вступление Украины в НАТО поддерживают 11 стран альянса, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, его слова приводит РИА Новости.

«Мы начинаем процесс вступления Украины в НАТО и доведем его до конца. Наша официальная заявка уже в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Нас публично поддержало 11 стран, среди которых Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Эстония, Латвия, Хорватия, Черногория, Северная Македония», — сказал Ермак.

30 сентября Зеленский сообщил, что страна подает заявку на ускоренное вступление в НАТО. Спустя четыре дня в Киеве заявили, что в НАТО заявку получили, однако еще не рассматривали на заседании членов альянса.