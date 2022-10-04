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На Украине рассказали о заявке на вступление в НАТО

Офис Зеленского: генсек НАТО Столтенберг получил заявку Украины на вступление в альянс

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина направила заявку на вступление в НАТО, подробности об этом рассказал заместитель главы офиса президента страны Владимира Зеленского Игорь Жовква. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день генеральный секретарь (НАТО Йенс Столтенбергприм. «Ленты.ру») получил заявку официально путем ноты от Украины, и следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе», — заявил он.

Ранее в США назвали причину, по которой альянс отказал Украине во вступлении. В материале New York Times говорится, что альянс придерживается принципа коллективной обороны, поэтому принятие Украины, где ведутся боевые действия, крайне маловероятно.

30 сентября Зеленский заявил, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. Он подчеркнул, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью.

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Алевтина Запольская
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