На Украине рассказали о заявке на вступление в НАТО

Офис Зеленского: генсек НАТО Столтенберг получил заявку Украины на вступление в альянс

Украина направила заявку на вступление в НАТО, подробности об этом рассказал заместитель главы офиса президента страны Владимира Зеленского Игорь Жовква. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день генеральный секретарь (НАТО Йенс Столтенберг — прим. «Ленты.ру») получил заявку официально путем ноты от Украины, и следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе», — заявил он.

Ранее в США назвали причину, по которой альянс отказал Украине во вступлении. В материале New York Times говорится, что альянс придерживается принципа коллективной обороны, поэтому принятие Украины, где ведутся боевые действия, крайне маловероятно.

30 сентября Зеленский заявил, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. Он подчеркнул, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью.

