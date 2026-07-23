В Одессе частично пропало электричество

В Одесском районе Украины частично пропало электричество после прилетов дронов «Герань»

В Одесском районе Украины частично пропало электричество после прилетов дронов «Герань», пишет Telegram-канал «Украина.ру».

По данным местных пабликов, некоторые взрывы сопровождаются детонацией, в городе также начался пожар.

Ранее российские военные при помощи беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по четырем сухогрузам и одному балкеру, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Суда были поражены в акватории Черного моря и порту Черноморск 22 июля. Попадания по целям были подтверждены кадрами объективного контроля, добавили там.