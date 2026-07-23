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01:53, 23 июля 2026Бывший СССР

В Одессе частично пропало электричество

В Одесском районе Украины частично пропало электричество после прилетов дронов «Герань»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Yevgeny Volokin / Reuters

В Одесском районе Украины частично пропало электричество после прилетов дронов «Герань», пишет Telegram-канал «Украина.ру».

По данным местных пабликов, некоторые взрывы сопровождаются детонацией, в городе также начался пожар.

Ранее российские военные при помощи беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по четырем сухогрузам и одному балкеру, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Суда были поражены в акватории Черного моря и порту Черноморск 22 июля. Попадания по целям были подтверждены кадрами объективного контроля, добавили там.

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