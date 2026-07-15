Украина закрыла экспортный терминал Kernel в Черноморске

Украина закрыла крупнейший экспортный терминал Kernel в Черноморске. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что через данный терминал Киев экспортировал сельхозпродукцию более чем в 60 стран мира. Временное прекращение работы произошло на фоне массированных атак российских беспилотников и ракет по портовой инфраструктуре Украины. «В компании сообщили о серьезных повреждениях зерновых силосов, емкостей для подсолнечного масла и систем электроснабжения», — написал Рожин.

Он также указал, что в настоящее время в терминале заблокировано около 45 тысяч тонн пшеницы и девять тысяч тонн масла. Блогер добавил, что на долю Kernel приходится около 8 процентов мирового экспорта подсолнечного масла.

Ранее сообщилось, что российские войска ударили по трем сухогрузам и портам на Украине.