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18:59, 14 июля 2026Россия

Российские войска ударили по украинским судам и портам

Минобороны: ВС России ударили по трем сухогрузам и портам на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска ударили по трем сухогрузам и портам на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса», — говорится в сообщении.

Помимо того, российские военнослужащие высокоточным оружием поразили объекты в порту Южный, использовавшиеся для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также пять резервуаров с ГСМ. Указанные цели использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого стало известно, что Вооруженные силы России ударили по двум сухогрузам на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса. Помимо того, поражение получила инфраструктура порта Южный.

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