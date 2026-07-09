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23:39, 9 июля 2026Бывший СССР

Главу украинского города избили в мэрии

«Страна»: Главу украинского города Вольногорск избили прямо в мэрии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Главу украинского города Вольногорск Днепропетровской области Владимира Василенко избили прямо в мэрии. Об этом пишет издание «Страна» в Telegram-канале со ссылкой на районное управление полиции.

«Полиция пишет об избитом «должностном лице», но местные паблики уточняют, что речь идет о мэре Владимире Василенко», — говорится в публикации.

Городского голову могли избить прямо в его кабинете. Возбуждено уголовное дело по статье о нанесении телесных повреждений должностному лицу в связи с его деятельностью в рамках службы. Детали конфликта не раскрываются.

Ранее в Вене избили, а затем сожгли в машине Mercedes украинца, который оказался сыном заместителя мэра Харькова. Чиновник вывез семью в Австрию после начала спецоперации на Украине.

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