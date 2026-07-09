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22:36, 9 июля 2026Спорт

В Польше заявили о безвыходном положении из-за допуска российских волейболистов

Польский союз волейбола заявил, что оказался в сложной ситуации в связи с допуском России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: NurPhoto / Contributor / Getty images

Глава Польского союза волейбола (PPZS) Себастьян Свидерский признал, что организация оказалась в безвыходном положении в связи с допуском российских команд к международным турнирам. Его слова приводит TVP.

Свидерский подчеркнул, что на данный момент проведение матчей с участием сборной России на территории страны невозможно, так как российские спортсмены не получат визы и разрешения на пребывание в Польше. По его оценке, это делает участие россиян в чемпионате мира-2027 нереалистичным, несмотря на требования международных спортивных структур.

Президент польской федерации охарактеризовал свое положение как промежуточное «между молотом и наковальней»: с одной стороны — Международная федерация волейбола (FIVB), которая будет настаивать на участии России, с другой — государственная позиция, исключающая въезд россиян. «Не могу представить, как действовать в такой ситуации», — подытожил он.

8 июля FIVB приняла решение допустить до соревнований российские сборные и команды. В заявлении FIVB указано, что решение принято в соответствии с предыдущим решением администрации федерации и рекомендациями исполкома Международного олимпийского комитета.

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