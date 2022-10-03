Маск предложил свой план урегулирования конфликта между Россией и Украиной

Илон Маск призвал признать Крым российским для урегулирования конфликта на Украине

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск предложил свой способ мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом он написал в личном Twitter-аккаунте.

По мнению Маска, для достижения перемирия между двумя странами необходимо выполнить несколько пунктов.

План Маска по перемирию включает четыре составляющих

Во-первых, он призвал заново провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России. В случае, если народ примет соответствующее решение, Россия должна уйти из этих регионов, добавил он. Маск также предложил признать Крым российской территорией, «как это было с 1783 года и до ошибки Хрущева», который передал полуостров в юрисдикцию Украинской ССР в 1954 году. В рамках будущих договоренностей Украина должна обеспечить водоснабжение Крымского полуострова и закрепить за собой нейтральный внеблоковый статус, заявил глава Tesla и SpaceX.

В комментариях к своему посту Маск также предположил, чем закончится специальная военная операция России на Украине.

Весьма вероятно, что в конечном итоге так все и закончится — вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого Илон Маск американский предприниматель

Другим «возможным, хотя и маловероятным» исходом конфликта может стать ядерная война, добавил американский предприниматель. После этого заявления акции американского автопроизводителя Tesla рухнули почти на 8 процентов.

На Украине предложили свой план

В свою очередь, на Украине отвергли предложенный план. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал заявление Маска и предложил свой вариант урегулирования конфликта. По версии чиновника, Украина освободит все свои территории, а Россия должна будет пройти «обязательную демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию». Также «военные преступники должны будут предстать перед международным трибуналом», добавил Подоляк.

Кроме того, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно выругался в адрес предпринимателя. «Иди к черту — вот мой очень дипломатичный ответ», — заявил он. Предложение Маска также прокомментировала Верховная Рада Украины. «Нет», — говорится в комментариях к посту миллиардера.

Территориальные споры

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля, в котором в 2014 году проходило подписание аналогичного договора с Крымом.

Россия приняла решение о вхождении в состав подконтрольных ей территорий юга и юго-востока Украины, однако относительно границ этих территорий возникают расхождения. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что для уточнения границ власти будут советоваться с населением, не уточнив, что это значит.

Власти Украины ставят своей целью освобождение всех территорий, которые она контролировала до марта 2014 года, то есть вместе с Крымом. Западные страны поддерживают стремление Киева к территориальной целостности.