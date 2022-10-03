Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Маск предложил свой план урегулирования конфликта между Россией и Украиной

Илон Маск призвал признать Крым российским для урегулирования конфликта на Украине
СюжетНаселение России:

Фото: Adrees Latif / Reuters

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск предложил свой способ мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом он написал в личном Twitter-аккаунте.

По мнению Маска, для достижения перемирия между двумя странами необходимо выполнить несколько пунктов.

План Маска по перемирию включает четыре составляющих

Во-первых, он призвал заново провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России. В случае, если народ примет соответствующее решение, Россия должна уйти из этих регионов, добавил он. Маск также предложил признать Крым российской территорией, «как это было с 1783 года и до ошибки Хрущева», который передал полуостров в юрисдикцию Украинской ССР в 1954 году. В рамках будущих договоренностей Украина должна обеспечить водоснабжение Крымского полуострова и закрепить за собой нейтральный внеблоковый статус, заявил глава Tesla и SpaceX.

В комментариях к своему посту Маск также предположил, чем закончится специальная военная операция России на Украине.

Весьма вероятно, что в конечном итоге так все и закончится — вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого

Илон Маскамериканский предприниматель

Другим «возможным, хотя и маловероятным» исходом конфликта может стать ядерная война, добавил американский предприниматель. После этого заявления акции американского автопроизводителя Tesla рухнули почти на 8 процентов.

На Украине предложили свой план

В свою очередь, на Украине отвергли предложенный план. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал заявление Маска и предложил свой вариант урегулирования конфликта. По версии чиновника, Украина освободит все свои территории, а Россия должна будет пройти «обязательную демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию». Также «военные преступники должны будут предстать перед международным трибуналом», добавил Подоляк.

Кроме того, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно выругался в адрес предпринимателя. «Иди к черту — вот мой очень дипломатичный ответ», — заявил он. Предложение Маска также прокомментировала Верховная Рада Украины. «Нет», — говорится в комментариях к посту миллиардера.

Материалы по теме:
Косовский путь. Херсон и Запорожье повторяют историю балканской республики
Косовский путь.Херсон и Запорожье повторяют историю балканской республики
21 сентября 2022
От Лиссабона до Владивостока. В 2010 году мир верил, что Россия станет частью единой Европы. Почему эта идея провалилась?
От Лиссабона до Владивостока.В 2010 году мир верил, что Россия станет частью единой Европы. Почему эта идея провалилась?
30 сентября 2022

Территориальные споры

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля, в котором в 2014 году проходило подписание аналогичного договора с Крымом.

Россия приняла решение о вхождении в состав подконтрольных ей территорий юга и юго-востока Украины, однако относительно границ этих территорий возникают расхождения. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что для уточнения границ власти будут советоваться с населением, не уточнив, что это значит.

Материалы по теме:
«НАТО не тянет на роль жандарма» Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
«НАТО не тянет на роль жандарма»Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
29 сентября 2022
Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Что нужно об этом знать?
Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России.Что нужно об этом знать?
30 сентября 2022

Власти Украины ставят своей целью освобождение всех территорий, которые она контролировала до марта 2014 года, то есть вместе с Крымом. Западные страны поддерживают стремление Киева к территориальной целостности.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Маск предложил свой план урегулирования конфликта между Россией и Украиной
Зеленский отреагировал на предложение Маска по конфликту на Украине
Маск заявил о превосходстве России и усомнился в победе Украины
Офис Зеленского отреагировал на план Маска по урегулированию на Украине
Ургант опроверг «рыдание в трубку» во время разговора с Потапом
Названа стоимость самых дорогих квартир в Москве
10-летний шахматист обыграл гроссмейстера Карякина
Российский посол прокомментировал заявления о нелегитимности референдумов
Экс-посол Украины обругал Маска после предложения признать Крым российским
Новые требования Польши о репарациях оценили как попытку обанкротить Германию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.