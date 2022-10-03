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В Кремле разъяснили границы входящих в состав России ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь Песков заявил, что ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) войдут в состав России в границах 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Говоря о границах Запорожской и Херсонской областей, представитель Кремля подчеркнул, что российские власти продолжат советоваться с их населением.

30 сентября глава государства подписал договор о вхождении в состав России новых регионов. Соответствующее решение приняли жители республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей на референдумах, прошедших с 23 по 27 сентября.

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2 октября стало известно, что переходный период по интеграции новых регионов в состав России продлится до 2026 года. За это время ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область быть интегрированы в кредитную, правовую, экономическую и финансовую системы страны.

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Константин Лысяков
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