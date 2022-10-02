Обозначены сроки переходного периода по интеграции новых регионов в состав РФ

Переходный период по интеграции новых регионов в состав России продлится до 2026 года

Обозначены сроки переходного периода по интеграции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав России. Информация о них прописана в постановлениях, опубликованных на сайте Конституционного суда РФ.

В них говорится, что переходный период продлится до 1 января 2026 года. За это время упомянутые регионы должны быть интегрированы в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы страны. Также должны быть решены вопросы, связанные с воинской обязанностью и службой.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о принятии в состав РФ четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. При этом Конституционный суд определил, что Херсонская и Запорожская области войдут в состав Российской Федерации в качестве отдельных субъектов.

Государственным языком ДНР и ЛНР станет русский язык, а Россия должна будет гарантировать всем народам, проживающим на территории республик, право на сохранение родного языка.