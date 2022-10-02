В Госдуме назвали условие получения гражданства жителями новых территорий

В ГД заявили, что жители новых субъектов получат гражданство РФ при принесении присяги

Жители новых территорий, вошедших в состав России, получат гражданство РФ при подаче заявления и принесении присяги. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщили в комитете Госдумы по госстроительству, передает РИА Новости.

«Лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территориях, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина Российской Федерации», — назвал необходимые условия глава комитета Павел Крашенинников.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о принятии в состав РФ четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. При этом Конституционный суд определил, что Херсонская и Запорожская области войдут в состав Российской Федерации в качестве отдельных субъектов.

Государственным языком ДНР и ЛНР станет русский язык, а Россия должна будет гарантировать всем народам, проживающим на территории республик, право на сохранение родного языка.