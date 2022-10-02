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Озвучен статус Херсонской и Запорожской областей после вхождения в состав России

Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в качестве отдельных субъектов

Фото: РИА Новости

Херсонская и Запорожская области войдут в состав Российской Федерации в качестве отдельных субъектов. Об этом сообщается в постановлении Конституционного суда (КС).

Судя по тексту договора, области оставят свои прежние названия и в статусе субъектов России. «Таким образом, рассматриваемый Договор (о вхождении новых территорий в состав России — прим. «Ленты.ру») в части предусмотренных в нем порядка вступления его в силу и порядка его применения не может считаться нарушающим Конституцию Российской Федерации, в том числе с точки зрения установленного ею разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную», — говорится в документе.

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) вошли в состав России в статусе республик с русским языком в качестве государственного.

В договорах предусматривается, что государственным языком ДНР и ЛНР является русский язык, а Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территории республик право на сохранение родного языка.

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Варвара Кошечкина
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