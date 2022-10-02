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ДНР и ЛНР вошли в состав России с русским языком в качестве государственного

КС: русский язык будет государственным в вошедших в состав РФ республиках Донбасса

Фото: Антон Новодережкин / РИА Новости

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) вошли в состав России в статусе республик с русским языком в качестве государственного. Об этом сообщается в постановлении Конституционного суда (КС).

В договорах предусматривается, что государственным языком ДНР и ЛНР является русский язык, а Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территории республик право на сохранение родного языка.

Ранее стало известно, что КС одобрил пакет документов о принятии четырех субъектов — ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — в состав РФ. Все четыре поступивших на рассмотрение договора соответствуют Конституции, заключил суд.

30 сентября в Кремле президент Владимир Путин подписал договор о принятии в РФ четырех новых регионов.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней «за» проголосовали 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской и Запорожской областях — 87,05 и 93,11 процента соответственно.

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Алина Гончарова
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