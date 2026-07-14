Отар Кушанашвили рассказал о завершении карьеры

Ведущий Отар Кушанашвили заявил, что планирует завершить карьеру в 2027 году

Известный российский телеведущий Отар Кушанашвили объявил, что планирует завершить карьеру в 2027 году. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в Telegram.

«Пока да, я склоняюсь к тому, что в 2027 году я завершу [карьеру]», — раскрыл Кушанашвили.

Одной из причин он назвал нежелание состариться на глазах у публики. Кроме того, ведущий дал понять, что программа «Каково?!» — его основной проект — не приносит достаточно заработка. При этом, по словам Кушанашвили, работа над этим шоу подрывает его здоровье.

Ведущий также отметил, что ему еще предстоит окончательно победить рак. «И все, что мне осталось — жить качественно, вот что мне нужно сделать», — добавил он.

Ранее Кушанашвили рассказал, что до сих пор испытывает сильные боли из-за онкологического заболевания. Вместе с тем он раскрыл, что перестал жаловаться на самочувствие даже в кругу близких.

О том, что у Кушанашвили обнаружили рак, сообщалось в июне 2024 года. Злокачественное новообразование нашли в брюшной полости. В октябре того же года опухоль удалили. Также ведущий прошел курс химиотерапии.