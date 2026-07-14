Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:10, 14 июля 2026Интернет и СМИ

Отар Кушанашвили рассказал о завершении карьеры

Ведущий Отар Кушанашвили заявил, что планирует завершить карьеру в 2027 году
Маргарита Щигарева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный российский телеведущий Отар Кушанашвили объявил, что планирует завершить карьеру в 2027 году. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в Telegram.

«Пока да, я склоняюсь к тому, что в 2027 году я завершу [карьеру]», — раскрыл Кушанашвили.

Одной из причин он назвал нежелание состариться на глазах у публики. Кроме того, ведущий дал понять, что программа «Каково?!» — его основной проект — не приносит достаточно заработка. При этом, по словам Кушанашвили, работа над этим шоу подрывает его здоровье.

Ведущий также отметил, что ему еще предстоит окончательно победить рак. «И все, что мне осталось — жить качественно, вот что мне нужно сделать», — добавил он.

Ранее Кушанашвили рассказал, что до сих пор испытывает сильные боли из-за онкологического заболевания. Вместе с тем он раскрыл, что перестал жаловаться на самочувствие даже в кругу близких.

О том, что у Кушанашвили обнаружили рак, сообщалось в июне 2024 года. Злокачественное новообразование нашли в брюшной полости. В октябре того же года опухоль удалили. Также ведущий прошел курс химиотерапии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Kyivstoner ответил на обвинения в подготовке атаки дронов на предприятие в Подмосковье
    Алиев направил письмо Макрону
    Скидки на электромобили для россиян собрались урезать
    В ФРС США признали бессмысленность испепеляющего взгляда в борьбе с инфляцией
    Отар Кушанашвили рассказал о завершении карьеры
    19-летний юноша лишил родителей наследства в 226 миллионов рублей
    Премьер Польши высказался о передаче Украине ракет для Patriot
    Демонстрацию звездами сосков на красной дорожке объяснили
    Украина получит лицензию на производство ракет Aster 30
    Стали известны сроки проведения первых военных учений «коалиции желающих»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok