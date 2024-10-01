Отару Кушанашвили удалили злокачественную опухоль

Отару Кушанашвили удалили раковую опухоль в печени во время 10-часовой операции

Известного российского журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили прооперировали. Об этом пишет Baza в Telegram.

Сообщается, что операция длилась более 10 часов и прошла успешно. Отмечается, что сначала журналисту удалили злокачественную опухоль в печени, а после этого — в кишечнике.

О том, что журналисту проведут операцию, стало известно в сентябре. Отмечалось, что перед ней телеведущий прошел четыре сеанса химиотерапии и чувствует себя хорошо.

До этого Кушанашвили рассказал о первой реакции на диагноз. Он признался, что, узнав о раке, испытал беспомощность.

29 июня сообщалось, что журналиста госпитализировали. Он сам обратился за помощью врачей с жалобами на сильные боли в области живота и сердца. Ему провели экстренную операцию. Позднее его друг журналист Владимир Полупанов заявил, что у ведущего обнаружили рак.