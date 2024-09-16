Стало известно об операции больному раком Отару Кушанашвили

Врачи удалят журналисту Отару Кушанашвили опухоль в начале октября

Известного телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили, больного раком, готовят к операции. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Как стало известно, врачи удалят телеведущему злокачественную опухоль в кишечнике. Также отмечается, что журналист прошел четыре сеанса химиотерапии. На сегодняшний день он чувствует себя хорошо.

Ранее Кушанашвили рассказал о первой реакции на диагноз. Телеведущий признался, что после того, как врач сообщил ему о раке, он испытал беспомощность.

До этого журналист отмечал, что нормально переносит химиотерапию. Он объяснил, что не испытывал рвоты, тошноты или головокружения от процедур.

20 июня стало известно, что Кушанашвили госпитализировали. Он сам обратился к врачам с жалобами на сильную боль в области живота и сердца. Его экстренно прооперировали. Позднее его друг, журналист Владимир Полупанов, сообщил, что у телеведущего обнаружили рак.