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15:11, 13 сентября 2024Интернет и СМИ

Больной раком Кушанашвили рассказал о первой реакции на диагноз

Кушанашвили рассказал, что после известия о раке испытал беспомощность
Отар Кушанашвили

Отар Кушанашвили. Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, у которого обнаружили рак, рассказал о первой реакции на диагноз. На эту тему он высказался в интервью Юлии Бедеров, запись беседы доступна на YouTube.

Кушанашвили отметил, что ему сообщили о раке после двух клинических смертей. «А потом, когда я выкарабкался, в реанимации открыл глаза, мне постфактум уже после двух недель, врач остался один, выкурил всех из комнаты и сказал: "У меня для вас печальная новость, я боялся вам сказать, потому что вы еле перенесли то, но если я вам не скажу, я буду нечестен, — у вас рак"», — передал журналист слова медика.

Телеведущий признался, что после известия о раке он испытал беспомощность. «Ты думаешь, что это болезнь, которой будут болеть другие, но ты, Отар, полон силы и огня», — объяснил он. По словам журналиста, он только начал получать хорошие гонорары и набирать подписчиков на YouTube.

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Ранее Кушанашвили рассказал, что ему продлили химиотерапию. До этого он отмечал, что нормально переносит лечение. У ведущего не было тошноты, рвоты и головокружений во время процедур.

В начале августа Кушанашвили вернулся к работе над своим YouTube-шоу «Каково?!». Он назвал онкологическое заболевание пренеприятнейшей болезнью.

20 июня сообщалось, что Кушанашвили госпитализировали. Ведущий обратился за медицинской помощью с жалобами на сильные боли в области сердца и живота, ему провели экстренную операцию. Позднее его друг, журналист Владимир Полупанов сообщил, что у журналиста диагностировали рак.

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      Олег Давыдов
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