Журналист Отар Кушанашвили заявил, что ему продлили химиотерапию

Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили раскрыл новые подробности лечения от рака. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Увы, мне продлили химиотерапию. Смиренно принимаю», — заявил он.

26 августа журналист отреагировал на сообщения о своей кончине. Он с иронией отметил, что жив и готовится к новой неделе.

В начале августа Кушанашвили вернулся к работе над своим YouTube-шоу «Каково?!». Он назвал онкологическое заболевание пренеприятнейшей болезнью.

До этого он рассказал о своих ощущениях от химиотерапии. Журналист заявил, что нормально переносит лечение. У ведущего не было тошноты, рвоты и головокружений во время процедур.

20 июня сообщалось, что Кушанашвили госпитализировали. Ведущий обратился за медицинской помощью с жалобами на сильные боли в области сердца и живота, ему провели экстренную операцию. Позднее его друг, журналист Владимир Полупанов сообщил, что у Кушанашвили диагностировали рак.