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14:02, 2 августа 2024Интернет и СМИ

Кушанашвили вернулся к работе после начала химиотерапии

Ведущий Отар Кушанашвили вернулся к работе после начала химиотерапии

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, у которого обнаружили рак, вернулся к работе после начала прохождения химиотерапии. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что Кушанашвили работает над новым выпуском своего YouTube-шоу «Каково?!». «Это (рак — прим. «Ленты.ру») пренеприятнейшая болезнь, но я не сдамся. Я буду работать», — заявил ведущий.

В конце июля Кушанашвили рассказал, что заканчивает первый сеанс курса химиотерапии. Как уточнил журналист, он легко переносит лечение.

20 июня стало известно, что Кушанашвили госпитализировали. Журналист сам обратился за медицинской помощью из-за сильных болей в области живота и сердца, после чего его экстренно прооперировали. Позднее его друг Владимир Полупанов заявил, что у ведущего нашли рак.

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      Евгения Наумова
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