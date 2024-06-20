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12:46, 20 июня 2024Интернет и СМИ

Отара Кушанашвили экстренно прооперировали

Shot: телеведущего Отара Кушанашвили прооперировали из-за цирроза печени

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Известного российского телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили госпитализировали в Красногорске. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Изданию стало известно, что несколько дней назад телеведущий пожаловался на сильные боли в районе сердца и живота. По словам родственника, Кушанашвили сам поехал в медицинское учреждение. Врачи диагностировали журналисту цирроз печени и провели экстренную операцию. В настоящее время Кушанашвили восстанавливается после нее.

При этом издание Mash утверждает, что врачи поставили телеведущему другой диагноз: напряженный асцит — скопление жидкости в брюшной полости. По данным издания, Кушанашвили жаловался на плохое самочувствие несколько недель. Как утверждает Mash, сейчас он находится в реанимации.

Ранее телеведущий признался, что у него была алкогольная зависимость. Он рассказал, что самостоятельно справился с недугом.

12 ноября 2023 года стало известно, что Кушанашвили попал в Боткинскую больницу в Москве. Врачи диагностировали ему инфаркт миокарда. Продюсер ведущего Виктор Ладненко заявил, что проблемы сердца у журналиста возникли из-за большого объема работы.

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      Мария Большакова
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