Отара Кушанашвили экстренно прооперировали

Shot: телеведущего Отара Кушанашвили прооперировали из-за цирроза печени

Известного российского телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили госпитализировали в Красногорске. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Изданию стало известно, что несколько дней назад телеведущий пожаловался на сильные боли в районе сердца и живота. По словам родственника, Кушанашвили сам поехал в медицинское учреждение. Врачи диагностировали журналисту цирроз печени и провели экстренную операцию. В настоящее время Кушанашвили восстанавливается после нее.

При этом издание Mash утверждает, что врачи поставили телеведущему другой диагноз: напряженный асцит — скопление жидкости в брюшной полости. По данным издания, Кушанашвили жаловался на плохое самочувствие несколько недель. Как утверждает Mash, сейчас он находится в реанимации.

Ранее телеведущий признался, что у него была алкогольная зависимость. Он рассказал, что самостоятельно справился с недугом.

12 ноября 2023 года стало известно, что Кушанашвили попал в Боткинскую больницу в Москве. Врачи диагностировали ему инфаркт миокарда. Продюсер ведущего Виктор Ладненко заявил, что проблемы сердца у журналиста возникли из-за большого объема работы.

