Mash: Отара Кушанашвили госпитализировали с инфарктом

Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, у него диагностировали инфаркт миокарда. Сейчас его везут в реанимацию.

Источник телеканала «Рен ТВ» уточнил, что Кушанашвили везут в Боткинскую больницу из ресторана в центре Москвы.

Ранее Кушанашвили признался, что испытывает мучения из-за своего YouTube-шоу «Каково?!». «Мне кажется, конечно, это такая *** [фигня]», — сказал журналист. Он также назвал работу в своем шоу унизительной, но при этом отметил, что подобный формат имеет больший коммерческий успех, чем, например, съемка документального кино.