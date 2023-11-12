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22:36, 12 ноября 2023Интернет и СМИ

Отара Кушанашвили госпитализировали

Mash: Отара Кушанашвили госпитализировали с инфарктом

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, у него диагностировали инфаркт миокарда. Сейчас его везут в реанимацию.

Источник телеканала «Рен ТВ» уточнил, что Кушанашвили везут в Боткинскую больницу из ресторана в центре Москвы.

Ранее Кушанашвили признался, что испытывает мучения из-за своего YouTube-шоу «Каково?!». «Мне кажется, конечно, это такая *** [фигня]», — сказал журналист. Он также назвал работу в своем шоу унизительной, но при этом отметил, что подобный формат имеет больший коммерческий успех, чем, например, съемка документального кино.

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      Марина Совина
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