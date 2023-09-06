Известный российский ведущий рассказал о мучениях из-за своего шоу

Ведущий Кушанашвили заявил, что часто укоряет себя за программу «Каково?!»

Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили признался, что иногда испытывает мучения из-за своего YouTube-шоу «Каково?!». Об этом он рассказал в выпуске шоу блогерши Анастасии Ивлеевой Agent Show, доступном во «ВКонтакте».

«Могу сказать, что я очень часто укоряю себя за программу "Каково". Мне кажется, конечно, это такая *** [фигня]», — сказал Кушанашвили. Он также назвал работу в своем шоу «унизительной», но при этом отметил, что подобный формат имеет больший коммерческий успех, чем, например, съемка документального кино. Кушанашвили подчеркнул, что он будет искать решение этой проблемы.

«То, что я думаю и мучаюсь по этому поводу, ты должна знать в своей встрече со мной», — заключил он, обращаясь к Ивлеевой.

Ранее ведущий рассказал о постыдном случае, произошедшем с ним на концерте в Вильнюсе. Будучи нетрезвым, журналист прыгнул в толпу людей, но его никто не стал ловить.

Шоу «Каково?!» выходит на YouTube-канале Кушанашвили с 2020 года. В выпусках журналист резко отзывается о музыкантах, блогерах и телеведущих. В одном из выпусков он усомнился в том, что ведущий Иван Ургант приобрел свою недвижимость на зарплату от Первого канала.