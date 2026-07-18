Удар США лишил питьевой воды 10 тысяч человек

10 тысяч человек в Иране остались без воды после удара США по опреснительной установке

В Иране по меньшей мере 10 тысяч человек остались без питьевой воды после удара США. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пресной воды лишились жители 20 населенных пунктов в провинции Хормозган после того, как в субботу, 18 июля, Вооруженные силы США нанесли удар по опреснительной установке.

По словам местного чиновника, в результате атаки уничтожены насосная станция и трансформатор на установке, которая обеспечивала жителей региона 3150 кубометрами воды в сутки. На объекте ведутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли ракетный и беспилотный удар по топливному терминалу в кувейтском порту Аль-Ахмади, который используется для снабжения горючим флота США в регионе. Также в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции заявили, что в рамках операции были атакованы объекты американских сил на территории Бахрейна и Кувейта, включая место размещения боевой авиации на базе Шейх-Иса и центры разведывательной информации и связи.