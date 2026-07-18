Иран поразил важный объект снабжения флота США

КСИР сообщил об ударах по снабжающему горючим флот США терминалу в Кувейте

Иранские военные нанесли ракетный и беспилотный удар по топливному терминалу в кувейтском порту Аль-Ахмади, который используется для снабжения горючим флота США в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем Telegram-канале.

«В ходе 19-й волны операции "Наср-2" в ответ на агрессию минувшей ночью ударам беспилотников и ракет был подвергнут терминал обеспечения флота США топливом в порту Аль-Ахмади», — сказано в сообщении.

Также в КСИР заявили, что в рамках операции были атакованы объекты американских сил на территории Бахрейна и Кувейта, включая место размещения боевой авиации на базе Шейх-Иса, а также центры разведывательной информации и связи.

Ранее стало известно об атаке на консульство США в Ираке. «Четыре беспилотника, пытавшихся атаковать американское консульство в городе Эрбиль, были сбиты», — сказано в сообщении.