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11:17, 18 июля 2026Мир

Иран поразил важный объект снабжения флота США

КСИР сообщил об ударах по снабжающему горючим флот США терминалу в Кувейте
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Иранские военные нанесли ракетный и беспилотный удар по топливному терминалу в кувейтском порту Аль-Ахмади, который используется для снабжения горючим флота США в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем Telegram-канале.

«В ходе 19-й волны операции "Наср-2" в ответ на агрессию минувшей ночью ударам беспилотников и ракет был подвергнут терминал обеспечения флота США топливом в порту Аль-Ахмади», — сказано в сообщении.

Также в КСИР заявили, что в рамках операции были атакованы объекты американских сил на территории Бахрейна и Кувейта, включая место размещения боевой авиации на базе Шейх-Иса, а также центры разведывательной информации и связи.

Ранее стало известно об атаке на консульство США в Ираке. «Четыре беспилотника, пытавшихся атаковать американское консульство в городе Эрбиль, были сбиты», — сказано в сообщении.

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