Нарколог назвал самое тяжелое для психики последствие употребления алкоголя

Нарколог Хакимзанов предупредил, что алкоголь усугубляет симптомы депрессии

Заместитель главного врача клиники «АлкоМед» Рафаэль Хакимзанов рассказал, к каким тяжелым последствиям для психики приводит регулярное употребление алкоголя. В разговоре с «Лентой.ру» он также назвал самое тяжелое из них.

По словам нарколога, алкоголь увеличивает риск развития различных ментальных проблем. «Человек начинает пить, чтобы забыться или снять стресс. Однако спиртное нарушает баланс нейромедиаторов, что может спровоцировать развитие депрессии или усилить ее симптомы. Появляются тревожность, навязчивые мысли, панические атаки, необъяснимые страхи. Человек оказывается в порочном круге: чем больше он пьет, тем хуже ему становится, и тем сильнее ему хочется выпить снова», — объяснил Хакимзанов.

Однако самым тяжелым последствием спиртного для психики врач назвал алкогольные психозы. Это состояние характеризуется изменением восприятия, помрачением сознания, появлением галлюцинаций, бреда или паранойи, предупредил врач. Нарколог добавил, что систематическое употребление алкоголя приводит к деградации личности, которая сопровождается изменениями характера и моральных ориентиров.

Ранее Хакимзанов рассказал о минусах секса в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, под воздействием спиртного снижается чувствительность.