Популярный ведущий рассказал о постыдном случае с Кудрявцевой

Журналист Кушанашвили рассказал, что однажды прыгнул в толпу со сцены и не был пойман

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал о постыдном случае, который однажды произошел с ним на гастролях, где он работал вместе с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Подробности он раскрыл в эфире шоу комика Азамата Мусагалиева «Я себя знаю». Выпуск передачи доступен на YouTube.

По словам Кушанашвили, инцидент произошел во время концерта в Вильнюсе, который он вел вместе с Кудрявцевой. Перед тем как выйти на сцену, журналист выпил много алкоголя. «Лера [Кудрявцева] мне говорит: "У тебя язык заплетается. Хватит пить". Я говорю: "(...) Я в любом состоянии выйду и отработаю концерт. Я сейчас разбегусь и прыгну туда (в толпу — прим. «Ленты.ру»), и меня поймают"», — вспомнил он. По словам ведущего, Кудрявцева упрекнула его в том, что он ее позорит.

После этого Кушанашвили разбежался и прыгнул в толпу, но вместо того, чтобы поймать его, люди расступились. В итоге журналист проехал лицом по полу и потерял сознание. Он добавил, что пришел в себя уже в больнице. «Я получил один из самых важных уроков в жизни. Понятно, что меня поставили на место. Но мне было так стыдно», — признался телеведущий.

Ранее Кушанашвили заявил, что группа «Руки Вверх!» обманывала фанатов. По словам журналиста, коллектив «возил с собой нарисованные клавиши». По мнению ведущего, во время выступлений участники группы Сергей Жуков и Алексей Потехин «били по картонке», изображая таким образом игру на синтезаторе.