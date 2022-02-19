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Российский телеведущий обвинил «Руки вверх!» в обмане фанатов

Отар Кушанашвили обвинил группу «Руки вверх!» в игре на картонном синтезаторе

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский телеведущий и журналист Отар Кушанашвили обвинил группу «Руки вверх!» в обмане фанатов. Об этом он высказался в выпуске шоу на YouTube-канале KTV.

Кушанашвили заявил, что ранее работал вместе с группой поп-музыканта Сергея Жукова на концертах. По словам телеведущего, артисты «возили с собой нарисованные клавиши».

Журналист утверждает, что Жуков и еще один участник коллектива Алексей Потехин «били по картонке», изображая таким образом игру на синтезаторе. Он также рассказал о случае, когда картонная конструкция не выдержала и упала.

В прошлом году Сергей Жуков раскрыл подробности распада группы «Руки вверх!». По его словам, решение окончательно распустить творческий дуэт он принял вместе с Потехиным в 2006 году. «Расставание вышло скомканным. В планах было одно, но получилось иначе... К тому моменту мы были как сиамские близнецы — каждый знал, что сейчас скажет другой, как отреагирует, пошутит. Когда люди вместе просто потому, что привыкли, — это начало конца», — заявил Жуков.

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Марина Совина
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