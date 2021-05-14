Лидер группы «Руки вверх!» раскрыл подробности распада коллектива

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков раскрыл подробности распада коллектива. Об этом он рассказал в интервью изданию «7 Дней».

Музыкант отметил, что его дуэт с Алексеем Потехиным в 1999 году перестал сотрудничать с продюсером Андреем Маликовым, поскольку тогда группа уже хорошо зарабатывала на выступлениях и гастролях самостоятельно. Коллектив также стремился к независимости. «Материально стало намного легче. До этого, давая по полсотни концертов в месяц, мы жили относительно скромно. Бесконечно экономили, откладывали, пытались накопить. А тут буквально через пару месяцев я купил новый автомобиль и следом — квартиру», — подчеркнул Жуков.

Он добавил, что экс-продюсер остался обижен на поп-дуэт и в отместку распускал об артистах слухи в СМИ. В 2006 году Потехин и Жуков окончательно решили распустить группу. «Расставание вышло скомканным. В планах было одно, но получилось иначе... К тому моменту мы были как сиамские близнецы — каждый знал, что сейчас скажет другой, как отреагирует, пошутит. Когда люди вместе просто потому, что привыкли, — это начало конца. Мы перестали друг друга подпитывать, радовать, удивлять», — сказал лидер «Руки вверх!».

Коллеги продолжили общение после распада коллектива. Для отдельных концертов они также выступали вместе, однако Жуков уверил фанатов, что полноценного воссоединения дуэта не предвидится.