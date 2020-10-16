Лидер группы «Руки вверх!» заявил о домогательствах продюсера

Лидер российской поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков в эфире шоу «Ночной дозор» заявил о домогательствах продюсера. Запись передачи опубликована на YouTube-канале «Ежедневный Premier».

Музыкант вспомнил, что в самом начале своей карьеры он искал помощи в раскрутке коллектива. Ему порекомендовали одного человека, который пригласил музыкантов в 12:30 ночи к себе домой.

«Звоним, открывается дверь, он стоит в халате. Он голый. И говорит: "Ну, чего, сразу пойдем в постельку?"» — вспомнил Жуков. Он отметил, что они зашли, однако не стал рассказывать, что случилось дальше.

Поп-группа «Руки вверх!» основана в 1996 году. Среди ее главных хитов — «18 мне уже», «Он тебя целует», «Чужие губы», «Крошка моя».

Накануне российский певец Алексей Чумаков тоже вспомнил о домогательствах со стороны мужчины. Исполнитель песен «Необыкновенная» и «Девочка-море» рассказал, что инцидент произошел на кастинге мюзикла «Чикаго». Там один из танцоров потрогал его за гениталии.